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В Чехии начали отбирать активы российского олигарха Евтушенкова

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Прага, Воскресенье 30 июля 2023 21:51
В Чехии начали отбирать активы российского олигарха Евтушенкова Фото: в Чехии начали блокировать активы российского олигарха (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Чехии начали конфисковывать активы российского олигарха Владимира Евтушенкова, попавшего под санкции за войну РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешский телеканал CTV.

По данным CTV, российский олигарх тайно контролирует компанию по производству электрических компонентов и владеет гостиницами в Чехии. В частности, пятизвездочный отель Savoy Westend в Карловых Варах.

Именно отель Savoy Westend стал первым активом Евтушенкова, который конфисковало Управление финансового анализа Чехии. В последние годы гостиницу посещали известные российские политики, художники и бизнесмены. Некоторые из них сейчас находятся также в санкционных списках.

Однако, как отмечает CTV, чешские власти могут делать исключения из антироссийских санкций. На данный момент они сделали это в 33 случаях. В частности, компания CEZ просила предоставить возможность вести бизнес с некоторыми инжиниринговыми компаниями.

Санкции против Евтушенкова

Владимир Евтушенков - один из самых богатых людей России. Он глава совета директоров и владелец 64% акций российской корпорации "Система", разрабатывающей для российского вооружения системы управления и связи, а также радиотехническое оборудование.

В 2021 году компания, входящая в "Систему", начала серийное производство военных беспилотников.

Евтушенков находится в санкционных списках Украины, Британии, Австралии, Новой Зеландии, а с июня этого года и в списке Чехии.

Напомним, на этой неделе Евросоюз еще на 6 месяцев продлил санкции против РФ, введенные за нарушение территориальной целостности Украины. Они будут действовать до конца декабря.

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