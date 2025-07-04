В Чехии проверят компании, которые могут обеспечивать Россию станками для оружия
Служба безопасности и информации Чехии (BIS) проверит чешские компании, которые могут экспортировать в Россию оборудование для производства оружия.
Об этом заявил представитель BIS Ладислав Штих, сообщает РБК-Украина со ссылкой на iRozhlas.
"Как только получим список, проверим компании и операции", - отметил он.
В то же время Штих подчеркнул, что BIS пока не имеет конкретных названий компаний, о которых идет речь, и предположил, что большинство операций не является прямым экспортом в РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что восемь чешских и тринадцать немецких фирм поставляют России станки для производства вооружения. Он призвал к санкциям, хотя имен компаний не назвал.
Штих пояснил, что часть таких поставок могла состояться до начала полномасштабного вторжения в 2022 году или через третьи страны.
По его словам, BIS ежегодно фиксирует десятки попыток обойти санкции, однако отметил нехватку ресурсов.
"Против сотен компаний, которые пытаются вывезти санкционное оборудование в Россию, работает лишь несколько десятков государственных экспертов", - отметил спикер.
Экспорт станков в Россию
Россия продолжает получать чешское оборудование для оборонной промышленности, в частности через обходные маршруты. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что не знает, о каких именно компаниях идет речь.
По данным The Insider, только в 2024 году в РФ попала техника от около 12 чешских производителей, а поставки осуществлялись через Эстонию, Сербию, Турцию и Латвию. Объемы импорта чешских станков в Россию составили 18 млн долларов в 2023 году и 12 млн долларов - в 2024-м.
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