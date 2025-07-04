ua en ru
Пт, 04 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Чехии проверят компании, которые могут обеспечивать Россию станками для оружия

Пятница 04 июля 2025 04:52
UA EN RU
В Чехии проверят компании, которые могут обеспечивать Россию станками для оружия Иллюстративное фото: чешские компании могут обеспечивать Россию станками для оружия (Šmeral Brno)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности и информации Чехии (BIS) проверит чешские компании, которые могут экспортировать в Россию оборудование для производства оружия.

Об этом заявил представитель BIS Ладислав Штих, сообщает РБК-Украина со ссылкой на iRozhlas.

"Как только получим список, проверим компании и операции", - отметил он.

В то же время Штих подчеркнул, что BIS пока не имеет конкретных названий компаний, о которых идет речь, и предположил, что большинство операций не является прямым экспортом в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что восемь чешских и тринадцать немецких фирм поставляют России станки для производства вооружения. Он призвал к санкциям, хотя имен компаний не назвал.

Штих пояснил, что часть таких поставок могла состояться до начала полномасштабного вторжения в 2022 году или через третьи страны.

По его словам, BIS ежегодно фиксирует десятки попыток обойти санкции, однако отметил нехватку ресурсов.

"Против сотен компаний, которые пытаются вывезти санкционное оборудование в Россию, работает лишь несколько десятков государственных экспертов", - отметил спикер.

Экспорт станков в Россию

Россия продолжает получать чешское оборудование для оборонной промышленности, в частности через обходные маршруты. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что не знает, о каких именно компаниях идет речь.

По данным The Insider, только в 2024 году в РФ попала техника от около 12 чешских производителей, а поставки осуществлялись через Эстонию, Сербию, Турцию и Латвию. Объемы импорта чешских станков в Россию составили 18 млн долларов в 2023 году и 12 млн долларов - в 2024-м.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Чехия Война России против Украины
Новости
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Аналитика
Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы