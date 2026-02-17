В Чехии партия спикера готовит "миграционную петлю" для беженцев из Украины: каких изменений ожидать

В чешском коалиционном совете назревает серьезная дискуссия относительно дальнейшего пребывания украинских беженцев в стране. Так, Томио Окамура заявил о намерении заблокировать проект постановления, который должен упростить переход украинцев на статус долгосрочного проживания уже в этом году.

Таким образом, жесткая позиция политической силы SPD может существенно усложнить легализацию для тысяч украинских семей, которые рассматривают Чехию как место для длительной жизни.

Аргументы Томио Окамуры

Председатель нижней палаты чешского парламента отметил, что его министры будут голосовать против проекта МВД. Основная претензия заключается в требовании соблюдения общих правил для всех без исключения иностранцев.

"Необходимо, чтобы все соответствовали стандартным условиям и не было никаких исключений. Ни один иностранец не должен иметь упрощенных условий по сравнению с другими", - говорит Окамура.

Сейчас коалиция работает над глобальным усилением миграционного законодательства. Ожидается, что Министерство внутренних дел подготовит новый строгий закон о пребывании иностранцев до мая 2026 года.

Действующие условия: кто имеет право на статус сегодня

Согласно действующему регламенту МВД, беженцы из Украины могут претендовать на специальное разрешение на долгосрочное проживание только при соблюдении жестких критериев:

Срок пребывания: не менее двух лет в статусе временной защиты.

Финансовая стабильность: официальный годовой доход должен превышать 440 тысяч чешских крон (примерно 17,4 тысячи евро).

Общественные организации уже неоднократно критиковали эти условия, называя их слишком строгими и доступными только для узкого круга лиц.

Статистика и реальность

Ситуация с легализацией украинцев в Чехии на начало 2026 года выглядит следующим образом:

Общее количество: по состоянию на конец 2025 года временную защиту имели 393 056 человек (около 3,6% населения Чехии).

Спрос на статус: в 2025 году заявки на долгосрочное проживание подали около 80 тысяч украинцев .

Результат: только более 16 тысяч человек смогли успешно пройти проверку и получить разрешение.

Временная защита пока гарантирует украинцам доступ к медицине, образованию и рынку труда, однако вопрос долгосрочной перспективы остается открытым из-за политических разногласий внутри чешской власти.