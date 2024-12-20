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В Чехии могут открыть представительство Министерства национального единства, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со своим чешским коллегой Петером Павелом. Они обсудили новосозданное Министерство национального единства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.

По словам Зеленского, они подробно обсудили возможности союзников для подготовки бригад украинских военных по примеру Франции и США.

Также обсудили чешскую инициативу по поставкам артиллерийских снарядов и оборонные потребности нашего государства.

"Обсудили возможность открытия в Чехии представительства новосозданного Министерства национального единства", - написал Зеленский.

Министерство единства

Напомним, что в августе этого года президент Владимир Зеленский объявил о создании "Министерства единства", которое должно объединить украинцев за рубежом и противостоять российской пропаганде.

Основная задача нового ведомства - поддержка украинских общин за рубежом и защита национальных интересов. Зеленский отметил, что для удовлетворения их образовательных и культурных потребностей нужна более активная роль государства, поскольку МИД самостоятельно этого не обеспечит.

Позже Зеленский заявил, что новое министерство может быть создано уже осенью 2024 года. В начале декабря стало известно, что Алексей Чернышов возглавит Министерство национального единства Украины.

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Война в УкраинеЧехияВладимир Зеленский