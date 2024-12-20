В Чехии могут открыть представительство Министерства национального единства, - Зеленский

По словам Зеленского, они подробно обсудили возможности союзников для подготовки бригад украинских военных по примеру Франции и США.

Также обсудили чешскую инициативу по поставкам артиллерийских снарядов и оборонные потребности нашего государства.

"Обсудили возможность открытия в Чехии представительства новосозданного Министерства национального единства", - написал Зеленский.

Министерство единства

Напомним, что в августе этого года президент Владимир Зеленский объявил о создании "Министерства единства", которое должно объединить украинцев за рубежом и противостоять российской пропаганде.

Основная задача нового ведомства - поддержка украинских общин за рубежом и защита национальных интересов. Зеленский отметил, что для удовлетворения их образовательных и культурных потребностей нужна более активная роль государства, поскольку МИД самостоятельно этого не обеспечит.