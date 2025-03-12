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В Чехии хотят увеличить численность военных из-за изменения ситуации с безопасностью в мире

Среда 12 марта 2025 16:57
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В Чехии хотят увеличить численность военных из-за изменения ситуации с безопасностью в мире Фото: начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка (flickr.com)
Автор: Наталья Кава

Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка считает, что его стране нужно усилить армию еще более семью тысячами военных в ближайшие годы. Это связано с изменением ситуации с безопасностью в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

По мнению Ржехки, чешская армия будет нуждаться в усилении примерно на 7,5 военных в ближайшие годы. Это связано с изменением ситуации с безопасностью в мире.

По словам начальника Генерального штаба армии Чехии, необходимо подумать о будущей направленности армии, которая строилась преимущественно как экспедиционная.

"Мы делаем все возможное в рамках существующей системы и стараемся устранить проблемы с нашей стороны. Но правда заключается в том, что для выполнения новых задач нам понадобится еще около 7,5 тысяч человек. Это означает, что при нынешнем уровне укомплектования армия нуждается в усилении примерно на 14 тысяч человек, что составляет почти 60% от действующего уровня", - сказал он.

Ржехка отметил, что по состоянию на начало прошлого года в оборонном ведомстве насчитывалось 27 826 солдат срочной службы и 4 266 активных резервистов. Но сама армия насчитывает около 24 тысяч солдат.

Также глава Генштаба Чехии отметил, что к 2030 году армия будет насчитывать 30 тысяч кадровых военнослужащих и 10 тысяч активных резервистов.

Кроме того, по словам Ржехки, новые цели Альянса по развитию потенциала свидетельствуют о необходимости иметь до 37 500 военнослужащих для обеспечения потребностей коллективного сдерживания и обороны.

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