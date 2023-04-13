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В Чехии двое мужчин носили флаги РФ и символы "Z". Полиция начала расследование

Фото: Полиция Чехии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Полиция Чехии возбудила уголовное дело против двух митингующих в центре Праги. Они использовали флаги РФ и шевроны с символикой буквы "Z".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря полиции Чехии Виолеты Сиржиштьевой, которое приводит Seznam Zprávy.

На одежде мужчин были нашивки с буквой "Z", а также российским флагом и георгиевской лентой.

"Касательно этих участников демонстрации мы начали проводить расследование по уголовной статье "Оправдание, подстрекательство к осуществлению и одобрению геноцида", - отметили в полиции.

Личности подозреваемых полиция установила уже после завершения митинга, изучив записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, что в Чехии осудили мужчину, носившего букву "Z" и логотип российской группы наемников "Вагнера" во время антиправительственной демонстрации на Вацлавской площади.

Ранее сообщалось, что в начале марта в Чехии во время антиправительственной демонстрации пророссийские протестующие пытались сорвать украинское знамя со здания Национального музея. В результате столкновений полиция задержала 18 человек.

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