В Чехии мужчина получил условный срок за ношение нашивки ЧВК "Вагнера"

Согласно судебному вердикту, во время антиправительственных протестов в Праге, которые прошли в мае 2023 года, Яшек прикрепил на рюкзак нашивку с логотипом ЧВК "Вагнера".

"Обвиняемый прекрасно осознавал значение и смысл нашивки группы “Вагнера”, и именно поэтому надел ее на митинг, чтобы выразить свою позицию по военным преступлениям", - заявила судья Эва Швиглерова.

За отрицание, одобрение и оправдание геноцида Яшеку грозило до трех лет лишения свободы. Судья Швиглерова приняла во внимание тот факт, что он еще не был осужден за какое-либо уголовное преступление, и назвала вынесенный приговор "воспитательным".

Также, согласно приговору, нашивка с логотипом российских наемников будет конфискована государством.

Издание напоминает, что Яшека уже судили за ношение нашивки ЧВК "Вагнера" вместе с буквой Z на другой демонстрации - в марте этого года. Тогда суд уже вынес ему приговор в виде шести месяцев условно и штрафа. Однако апелляционный суд отменил приговор и вернул дело в полицию для дальнейшего расследования.

Участие "вагнеровцев" в войне против Украины

Напомним, наемники ЧВК "Вагнера" принимают участие в захватнической войне России против Украины на стороне агрессора.

В частности, они известны тем, что вместе с регулярной российской армией пытались оккупировать город Бахмут Донецкой области, что им в итоге удалось.

Еще летом основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин устроил попытку государственного переворота в России. Спустя несколько месяцев самолет, на борту которого находился Пригожин, упал в Тверской области.

После этого часть "вагнеровцев" начали идти на службу в Росгвардию.