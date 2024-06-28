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Чехия планирует увеличить выплаты некоторым беженцам: что известно

Что изменится для украинцев в Чехии (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Чехии поддержали поправку правительства о продлении временной защиты для беженцев из Украины. Те из них, которые не будут нуждаться в защите, смогут остаться в стране на долгосрочное проживание. Эту поправку теперь будут обсуждать парламентские комитеты по безопасности и социальной политике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Blesk.cz.

Что изменится для украинцев в Чехии

Временная защита в Чехии для беженцев из Украины действует до марта 2025 года. Она дает доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.

К концу марта этого года, по данным правительства, 32 000 беженцев продолжили свою временную защиту в Чехии. Но почти 1 500 беженцев прибывают в страну еженедельно, так что в первой декаде июня их было 355 000 человек, а уже сейчас их количество могло возрасти до 400 000 человек.

Министр труда и социальных дел Мариан Юречко заявил, что 120 000 беженцев трудоспособного возраста были вовлечены в трудовой процесс в Чехии, что составляет 70%.

Специальный долгосрочный вид на жительство предназначен только для тех украинских беженцев, которые находятся в Чехии более двух лет. Кроме действительного загранпаспорта и обеспечения жильем, основными условиями также экономическая независимость и отсутствие льгот. Для детей обязательное условие - посещение школы.

Как изменятся выплаты

Представители ANO остановились на предлагаемом увеличении гуманитарной помощи для беженцев-инвалидов примерно до 12 000 крон, а именно 6600 крон для детей и 4400 крон для взрослых. Это повышение является компенсацией за потерю бесплатного жилья с сентября.

Депутат от ANO Иржи Машек обратил внимание на украинцев, которые подлежат военной службе и одновременно имеют временную защиту в Чехии. Он отметил, что они должны вернуться на родину, чтобы продлить срок действия документов. Но вместе с этим они могут воспользоваться временной защитой даже с просроченными документами.

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