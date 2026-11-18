Министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар заявил, что для него ничего не меняется, поскольку существуют правительственные постановления, которые де-факто запрещают выдачу виз российским спортсменам.

Даже при наличии визы, выданной другой европейской страной, россиянам не разрешат въехать в Чехию.

Министерство иностранных дел Чехии также обратилось к руководителям дипломатических служб ЕС с призывом не выдавать визы российским хоккеистам для участия в спортивных соревнованиях.

Вопросы практического применения ограничений обсуждались на встрече с представителями Ассоциации хоккея в связи с проведением в январе в Остраве чемпионата мира среди женщин до 18 лет.

Ранее Спортивный арбитражный суд вынес решение о возвращении России в международные чемпионаты, однако правительство Чехии назвал это решение неудачным.

Генеральный секретарь Чешской хоккейной ассоциации Ян Черны отметил, что между ведомством и ассоциацией достигнута договоренность для обеспечения безопасности проведения турнира.

Аналогичную позицию ранее заняла Канада как организатор чемпионата мира среди игроков до 20 лет, в результате чего Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) подтвердила проведение турнира без российской команды.