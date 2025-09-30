ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Чехия запретила въезд в страну российским дипломатам: для кого сделают исключение

Вторник 30 сентября 2025 14:44
UA EN RU
Чехия запретила въезд в страну российским дипломатам: для кого сделают исключение Фото: Чехия запретила въезд в страну российским дипломатам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Чехия решила запретить въезд российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, которые не имеют национальной аккредитации от правительства страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Сегодня правительство запретило въезд в Чехию российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, которые не имеют национальной аккредитации от Чехии. Эта мера применяется в международных аэропортах", - отметил Липавский.

Также глава чешского МИД подчеркнул, что количество диверсионных операций растет, и "мы не будем рисковать из-за агентов под дипломатическим прикрытием".

"Мы подаем пример другим странам и я буду и дальше добиваться самых строгих мер на уровне всего Шенгена. Мы защитим Чехию", - добавил он.

Попытки влияния РФ на Чехию

Напомним, что румынские, чешские и венгерские спецслужбы разоблачили и ликвидировали разведывательную сеть, связанную с РФ и Беларусью, которая действовала на территории Европы. Кроме того, власти Чехии приняли решение выслать одного сотрудника белорусского посольства.

Отметим, что на парламентских выборах в Чехии, запланированных на октябрь, высока вероятность победы популистской партии ANO ("Да"), которую возглавляет миллиардер и бывший премьер-министр Андрей Бабиш. В случае успеха он может вновь занять пост главы правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия
Новости
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен