Чехія видала Україні екс-директора "Авангарда"

Чеська Республіка видала українця, якого розшукували за підозрою у розкраданні обладнання Дитячо-юнацького учбово-спортивного центру профспілок міста Києва "Авангард", закупленого за державні кошти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Згідно з матеріалами слідства, у 2010 році за результатами тендерної закупівлі між підприємством Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок міста Києва "Авангард" та приватним товариством укладено договір на закупівлю обладнання для льодової арени, а також утворення та підтримання штучного льоду, на загальну суму майже 15 млн гривень.

Незважаючи на перерахування коштів, обладнання так і не було поставлено, а всі подальші фінансово-господарські відносини між підприємством і приватною фірмою, а саме складання додаткового договору зберігання зазначеного обладнання, були спрямовані на приховування факту розкрадання цього майна.

У вересні 2018 року за погодження прокуратури міста Києва гендиректору товариства повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем). Надалі у зв’язку з ухиленням від слідства його оголосили в розшук, а у липні 2019 суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

15 жовтня 2019 року підозрюваного заарештували на території Чехії. 18 листопада в аеропорту "Бориспіль" здійснено видачу підозрюваного українським правоохоронцям.

Фото: підозрюваний корупціонер (kyiv.gp.gov.ua)

Наразі чоловіка затримано слідчими ГУ НП в м. Києві та до суду подано клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу.

РБК-Україна писало, що колишньому директору дитячо-юнацького учбово-спортивного центру профспілок Києва "Авангард" у липні 2018 року повідомили про підозру у розкраданні 15 млн гривень бюджетних коштів.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила систематичні факти привласнення керівництвом одного з департаментів Харківської міськради мільйонів гривень, виділених на ремонт доріг.