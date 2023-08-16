Чехия ввела санкции против главы российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение"

Кто попал под ограничение

По предложению министра иностранных дел Чехии Яна Липавского в список национальных санкций вошли российский бизнесмен Борис Обносов и его родственники, муж и жена Ростислав и Ольга Зориковы.

МИД Чехии предлагает внести имена в санкционный список Евросоюза.

Как в Чехии обосновали введение санкций

По данным Министерства, Обносов является генеральным директором государственного холдинга КРТВ, который производит системы вооружения и поставляет их вооруженным силам режима российского диктатора Владимира Путина. АО "Тактическое ракетное вооружение" производит ракеты Х-35.

А Зориковы имеют родственные связи с Обносовым и получают от этого личную выгоду, владеют и пользуются элитной недвижимостью и автомобилями в Чехии. Ольга Зорикова - дочь Обносова, Ростислав Зориков - ее муж.

"Российский олигарх, который стоит за производством ракет, убивающих невинных украинцев, должен нести последствия. Так же, как те, кто наслаждается роскошью в Чехии на деньги от торговли смертью", - заявил Липавский.

Каковы последствия для подсанкционных лиц

Для этих лиц включение в санкционный список означает запрет на въезд и пребывание в Чехии, невозможность проведения любых финансовых операций через чешские юридические лица или замораживание любых активов в стране, за что отвечает Бюро финансового анализа.

Включение в национальный санкционный список стало возможным благодаря так называемому "Акту Магнитского", который вступил в силу в январе.

Чехия и санкции против России

Ранее правительство Чешской Республики запретило атлетам, представляющим Россию на спортивной арене, участвовать в соревнованиях на территории государства.

Также Липовский говорил, что ряд санкций против России будет оставаться в силе в течение нескольких лет. Задачей Чехии будет минимизация отношений с Кремлем из-за его агрессии против Украины.