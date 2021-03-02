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Чехія відновила проект розробки власної вакцини від коронавірусу

Новость на русском → Чехія, Вівторок 02 березня 2021 15:53
Чехія відновила проект розробки власної вакцини від коронавірусу Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Чехія відновлює проект розробки власної вакцини від коронавірусу. Його призупинили в минулому році через брак фінансування.

Про це повідомляє Ceskatelevize.cz.

Рішення відновити програму затвердив у понеділок, 1 березня, уряд. Вчені будуть працювати над створенням вакцини, ефективною проти мутацій коронавірусу.

Очікується, що на розробку препарату виділять 250 мільйонів крон (близько 10 мільйонів євро). Терміни створення вакцини невідомі.

Зараз в Чехії вакцинують препаратами Pfizer, AstraZeneca і Moderna. До вівторка щеплені 674 тисячі жителів.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес виступила категорично проти зв'язку вакцинації від коронавірусу зі свободою пересування у Європі. На її думку, якщо такий документ буде використовуватися для обмежень на поїздки, тоді він буде відповідати меті, з якою він створюється.

Також відомо, що німецькі землі Саксонія, Баварія і Тюрінгія запропонували допомогу Чехії в боротьбі з коронавірусом. Вони передадуть вакцини.

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