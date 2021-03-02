ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Чехия возобновила проект разработки собственной вакцины от коронавируса

Новина українською → Чехия, Вторник 02 марта 2021 15:53
Чехия возобновила проект разработки собственной вакцины от коронавируса Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Чехия возобновляет проект разработки собственной вакцины от коронавируса. Его приостановили в прошлом году из-за нехватки финансирования.

Об этом сообщает Ceskatelevize.cz.

Решение возобновить программу утвердило в понедельник, 1 марта, правительство. Ученые будут работать над созданием вакцины, эффективной против мутаций коронавируса.

Ожидается, что на разработку препарата выделят 250 миллионов крон (около 10 миллионов евро). Сроки создания вакцины неизвестны.

Сейчас в Чехии вакцинируют препаратами Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Ко вторнику привиты 674 тысячи жителей.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес выступила категорически против связи вакцинации от коронавируса со свободой передвижения в Европе. По ее мнению, если такой документ будет использоваться для ограничений на поездки, тогда он будет соответствовать цели, по которой он создается.

Также известно, что немецкие земли Саксония, Бавария и Тюрингия предложили помощь Чехии в борьбе с коронавирусом. Они передадут вакцины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире вакцина от коронавируса Чехия
NEWS
В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов
В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов
DAILY
Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде