Чехия выступила против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх-2024

Пленум Олимпийского комитета Чехии не согласен с какой-либо формой участия России и Беларуси в Олимпийских играх-2024 в Париже во время войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Олимпийского комитета Чехии.

"Пленарное заседание КОС не соглашается с какой-либо формой участия России и Беларуси в квалификации к Олимпиаде-2024 или Олимпиаде-2024 во время военного конфликта в Украине. Пленарное заседание КОС полностью поддерживает санкции, введенные в настоящее время против России и Беларуси", - говорится в заявлении.

Председатель Олимпийского комитета Чехии Йиржи Кейвал доволен тем, что "представители спортивных ассоциаций имеют такое же отношение, как и Олимпийский комитет Чехии".

"Мы можем таким образом действовать объединено. Важно, чтобы они также обратились в свои международные спортивные федерации в рамках организации квалификационных гонок на Игры в Париже и активно работали над тем, чтобы не допустить участия России и Беларуси", - подчеркнул он.