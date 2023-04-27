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Чехия выступила против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх-2024

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Чехия, Четверг 27 апреля 2023 20:40
Чехия выступила против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх-2024 Фото: Чехия выступила против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх-2024 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Пленум Олимпийского комитета Чехии не согласен с какой-либо формой участия России и Беларуси в Олимпийских играх-2024 в Париже во время войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Олимпийского комитета Чехии.

"Пленарное заседание КОС не соглашается с какой-либо формой участия России и Беларуси в квалификации к Олимпиаде-2024 или Олимпиаде-2024 во время военного конфликта в Украине. Пленарное заседание КОС полностью поддерживает санкции, введенные в настоящее время против России и Беларуси", - говорится в заявлении.

Председатель Олимпийского комитета Чехии Йиржи Кейвал доволен тем, что "представители спортивных ассоциаций имеют такое же отношение, как и Олимпийский комитет Чехии".

"Мы можем таким образом действовать объединено. Важно, чтобы они также обратились в свои международные спортивные федерации в рамках организации квалификационных гонок на Игры в Париже и активно работали над тем, чтобы не допустить участия России и Беларуси", - подчеркнул он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Международный олимпийский комитет смягчил ограничения для спортсменов РФ и Беларуси в участии в Олимпийских играх-2024.

Также ранее мы писали, что правительства почти 30 стран, включая хозяйку Олимпиады-2024 Францию, призвали Международный олимпийский комитет отстранить спортсменов из России и Беларуси от участия в играх в Париже из-за проблем с четкостью их "нейтралитета".

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