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Чехія виступила проти участі росіян та білорусів в Олімпійських іграх-2024

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Чехія, Четвер 27 квітня 2023 20:40
Чехія виступила проти участі росіян та білорусів в Олімпійських іграх-2024 Фото: Чехія виступила проти участі росіян та білорусів в Олімпійських іграх-2024 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Пленум Олімпійського комітету Чехії не погоджується з будь-якою формою участі Росії та Білорусі в Олімпійських іграх-2024 у Парижі під час війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпійського комітету Чехії.

"Пленарне засідання КОС не погоджується з будь-якою формою участі Росії та Білорусі у кваліфікації до Олімпіади-2024 або Олімпіади-2024 під час військового конфлікту в Україні. Пленарне засідання КОС повністю підтримує санкції, які наразі введені проти Росії та Білорусі", - йдеться у заяві.

Голова Олімпійського комітету Чехії Їржі Кейвал задоволений тим, що "представники спортивних асоціацій мають таке ж ставлення, як і Олімпійський комітет Чехії".

"Ми можемо таким чином діяти об’єднано. Важливо, щоб вони також звернулися до своїх міжнародних спортивних федерацій в рамках організації кваліфікаційних перегонів на Ігри в Парижі й активно працювали над тим, щоб не допустити участі Росії та Білорусі", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Міжнародний олімпійський комітет пом'якшив обмеження для спортсменів РФ і Білорусі в участі в Олімпійських іграх-2024.

Також раніше ми писали, що уряди майже 30 країн, включаючи господарку Олімпіади-2024 Францію, закликали Міжнародний олімпійський комітет усунути спортсменів з Росії та Білорусі від участі в іграх у Парижі через проблеми з чіткістю їхнього "нейтралітету".

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Чехія олімпійський комітет
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