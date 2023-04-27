Чехія виступила проти участі росіян та білорусів в Олімпійських іграх-2024

Пленум Олімпійського комітету Чехії не погоджується з будь-якою формою участі Росії та Білорусі в Олімпійських іграх-2024 у Парижі під час війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпійського комітету Чехії.

"Пленарне засідання КОС не погоджується з будь-якою формою участі Росії та Білорусі у кваліфікації до Олімпіади-2024 або Олімпіади-2024 під час військового конфлікту в Україні. Пленарне засідання КОС повністю підтримує санкції, які наразі введені проти Росії та Білорусі", - йдеться у заяві.

Голова Олімпійського комітету Чехії Їржі Кейвал задоволений тим, що "представники спортивних асоціацій мають таке ж ставлення, як і Олімпійський комітет Чехії".

"Ми можемо таким чином діяти об’єднано. Важливо, щоб вони також звернулися до своїх міжнародних спортивних федерацій в рамках організації кваліфікаційних перегонів на Ігри в Парижі й активно працювали над тим, щоб не допустити участі Росії та Білорусі", - наголосив він.