Чехія посилить карантин з 18 грудня і введе комендантську годину

Уряд Чехії посилить обмеження для підприємств і громадських зборів з п'ятниці у відповідь на зростання числа випадків зараження COVID-19. Країна з 18 грудня перейде на четвертий рівень протиепідемічної системи.

Про це заявив прем'єр-міністр Андрій Бабиш, повідомляє Novinky.

Ресторани зможуть працювати лише на винос. Знову вводиться нічна комендантська година з 23:00 до 05:00, і дозволяється зустрічатися максимум шістьом особам.

Також буде скорочено кількість людей на релігійних службах з 30 до 20 відсотків від місткості церкви.

На четвертому рівні також будуть нові винятки. Магазини не будуть закриватися у неділю, результати тестів будуть як і раніше дозволяти відвідувати соціальні установи. Сфера послуг також залишиться відкритою.

"За винятком басейнів, оздоровчих центрів і послуг з розміщення", - сказав заступник прем'єр-міністра Карел Гавлічек.

Також з 18 грудня можна буде поїхати в гори покататися на лижах.

Раніше уряд Чехії оголосив ослаблення жорсткого карантину з 3 грудня. Дозволили працювати ресторанам і скасували комендантську годину.

Також повідомлялося, що уряд Нідерландів ухвалив рішення ввести локдаун по всій території країни. Він діятиме з 15 грудня до 19 січня 2021 року.