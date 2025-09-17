Чехия заключила с Украиной уникальный договор: в чем суть

Украина и Чехия усиливают сотрудничество в сфере восстановления. Страны договорились ускорить подписание межправительственного соглашения G2G, которое откроет путь к масштабным инвестиционным проектам, начиная с 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Украина и Чехия достигли договоренности о скорейшем подписании межправительственного соглашения (G2G), которое станет основой для реализации совместных проектов по восстановлению.
Переговоры прошли в рамках встречи Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева с чешской делегацией во главе с Уполномоченным правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томашем Копечным и заместителем Министра финансов Чехии Мареком Морой.
По информации ведомства, Чехия уже получила 188 млн евро кредитных гарантий от Европейского инвестиционного фонда для финансирования проектов в частном и государственном секторах. Их практическая реализация намечена на 2026 год. Также обсуждалось расширение сотрудничества в промышленности, энергетике, сфере инвестиций, управлении отходами и водными ресурсами.
"Мы искренне благодарны Чехии за последовательную поддержку — в частности, за участие в гуманитарном разминировании, инициативе "Зерно из Украины", а также за то, что даже в условиях войны 220 чешских компаний продолжают работать в нашей стране. Наша цель — углубить сотрудничество через подписание межправительственного соглашения и программу "Промышленный Рамштайн"", — подчеркнул Алексей Соболев.
Соглашение предусматривает увеличение лимита страхового покрытия от агентства EGAP, что позволит реализовать более масштабные проекты. Кроме того, Украина передаст Чехии перечень промышленного оборудования, необходимого пострадавшим от войны предприятиям. В рамках программы планируется предоставление грантов чешским компаниям для поставки техники и комплектующих.
Чешская сторона выразила готовность подключиться к проектам в энергетике на условиях государственно-частного партнерства и концессий, в том числе в сфере добычи нефти и газа в Полтавской и Львовской областях.
Важное внимание уделено вопросам экологии: Чехия поможет в разработке планов управления речными бассейнами, модернизации лабораторий мониторинга качества воды и изучении загрязнения почв.
Для координации инициатив принято решение открыть офис Чешского агентства развития (CDA) в Киеве к концу 2025 года. Также представители Чехии подтвердили участие в международных событиях: конференции ООН по гуманитарному разминированию в Токио (22–23 октября 2025 года) и форуме ReBuild Ukraine 2025 в Варшаве (13–14 ноября 2025 года). На весну 2026 года запланированы инвестиционные семинары, в том числе по привлечению венчурных вложений в горнодобывающую отрасль.
