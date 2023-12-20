RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чехия стала полностью независимой от российского газа, - премьер

Фото: Петр Фиала, премьер Чехии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Чехия полность перестала зависить от импорта газа из России. Это произошло благодаря ряду шагов, которые предприняла страна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиалу в Twitter.

Он напомнил, что весной 2022 года в Чехии мог начаться дефицит газа и энергетическая безопасность страны была под угрозой из-за зависимости от России. 

Но власти Чехии предприняли несколько важных шагов. В частности, они арендовали часть СПГ-терминала в Нидерландах. 

"И мы смогли полностью избавиться от зависимости от российского газа", - подчеркнул глава чешского правительства. 

Зависимость стран ЕС от российского газа

Напомним, часть стран Евросоюза продолжает импортировать российский газ, несмотря на войну против Украины. 

В частности, этим занимается Венгрия. Чиновники страны обещают блокировать все санкции, которые направлены на импорт газа. 

Но поставки все же уменьшаются. По информации Reuters, поставки "Газпрома" в Европу в 2023 году сократились более чем в два раза

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧехияГаз