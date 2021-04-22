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Чехія скорочує чисельність посольства РФ в Празі. Москва не пішла на ультиматум

Автор: РБК-Україна

У відповідь на висилку 20 дипломатів з Росії чеська сторона дзеркально скоротить чисельність персоналу посольства РФ в Празі. Таким чином, реалізується ультиматум, який висунули Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек, передає портал novinky.cz.

"Ми обмежуємо число дипломатів в російському диппредставництві в Празі відповідно до стану штату нашого посольства в Москві. Це рішення набуває чинності сьогодні. Російська сторона отримала термін на відкликання своїх людей з Чехії до кінця травня", - заявив Кулганек.

За його словами, з вівторка штат російського посольства в Чехії складається з 27 дипломатів і 67 співробітників технічного персоналу, а чеського в РФ - з п'яти дипломатів і 19 технічних службовців.

Нагадаємо, раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.

Чехія висунула ультиматум з вимогою повернути своїх дипломатів до Москви, він закінчився сьогодні, і Прага оголосила про скорочення чисельності російської дипмісії.

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Новини України Російська ФедераціяЧехиядипломаты
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