Чехия раскритиковала демарш Словакии по санкциям против РФ

Как заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, они не видят оснований для отмены санкций против России, несмотря на принятое Словакией парламентское решение не поддерживать новые ограничения в отношении Москвы.

Он отметил, хотя Чехия не оценивает внутренние политические решения партнеров, однако затягивание Россией мирных переговоров свидетельствует о необходимости еще более жесткого международного давления, включая новые санкции.

"Речь идет о безопасности граждан Европейского Союза, в частности чешских и словацких. Москва не демонстрирует реальной воли к миру", - отметил глава чешского МИД.