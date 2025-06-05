Чехия раскритиковала демарш Словакии по санкциям против РФ

После того как парламент Словакии поддержал резолюцию с призывом не голосовать за новые санкции против России, в Чехии раскритиковали это решение и подчеркнули необходимость усиления давления на Кремль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Чешские новости.
Как заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, они не видят оснований для отмены санкций против России, несмотря на принятое Словакией парламентское решение не поддерживать новые ограничения в отношении Москвы.
Он отметил, хотя Чехия не оценивает внутренние политические решения партнеров, однако затягивание Россией мирных переговоров свидетельствует о необходимости еще более жесткого международного давления, включая новые санкции.
"Речь идет о безопасности граждан Европейского Союза, в частности чешских и словацких. Москва не демонстрирует реальной воли к миру", - отметил глава чешского МИД.
В мае 2025 года Европейский Союз уже принял 17 пакетов санкций против России. Для введения новых санкций или продления действующих нужна единодушная поддержка всех стран-членов.
Хотя Словакия как член ЕС формально поддерживает санкции, политическая ситуация внутри страны изменилась после победы популистских и пророссийских сил на выборах 2023 года.
РБК-Украина уже писало, 5 июня словацкий парламент поддержал инициативу, которая обязывает правительство Роберта Фицо не голосовать за новые санкции на уровне ЕС.
Перед тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может наложить вето на новые санкции Евросоюза против России, если это будет "угрожать" мирному урегулированию войны РФ против Украины.
Впрочем, президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что референдум в стране по отмене санкций против России"просто не может быть объявлен".
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