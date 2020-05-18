Чехія подолала кризу, викликану коронавірусом, - МОЗ

Глава Міністерства охорони здоров'я Чехії Адам Войтех заявив, що країна подолала кризу, викликану пандемією коронавірусу. Тепер у країні планують зосередитися на завданнях, які попереду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання Novinky.

"Нам вдалося без проблем провести систему охорони здоров'я Чехії через цю кризу. COVID-криза залишилася за нами, тепер нам треба зайнятися тими завданнями, які чекають нас попереду", - сказав Войтех на прес-конференції.

За його словами, необхідно забезпечити фінансову стабілізацію охорони здоров'я, вирішити проблеми окремих лікарень, розібратися з виниклими у зв'язку з коронавірусом витратами.

Нагадаємо, раніше уряд Чехії оголосив про наступний етап послаблення карантину, який розпочнеться з 25 травня. В країні відкривають ресторани, бари, кафе, а також буде дозволено відвідування медичних і соціальних установ.

Також РБК-Україна писало, що у Чехії планують відкрити спільні кордони з Австрією і Словаччиною в червні. Відкриття кордонів планується до початку літнього туристичного сезону, щоб мешканці трьох країн могли подорожувати між ними.

Крім цього, Чехія скасовує "масковий режим" на вулиці з 25 травня. Маски залишаються обов'язковими лише у закритих приміщеннях.