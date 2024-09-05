Чехия не будет возвращать украинцев принудительно, - посол

"Я скажу и успокою всех, что здесь речь не идет о каких-то принудительных мерах по возвращению украинцев в Украину - тех, особенно, которые мобилизационного возраста. Конечно, мотивация - это сознание каждого гражданина Украины", - подчеркнул посол

Он отметил, что по мнению Чехии, что все граждане Украины независимо от места жительства имеют один долг перед государством - это защита Отечества.

"Конечно, это выбор каждого гражданина, который по тем или иным причинам оказался за пределами своей страны. Наша задача как государства - это создать условия гражданам, которые хотят защищать свое государство в Украине, создать все условия для такого возвращения", - пояснил Зварыч.

Заметим, что по информации МВД Чехии, в стране постоянно или временно проживают 253 тысячи мужчин из Украины. Среди них тех, кто находится в Чехии по визе временной защиты и в возрасте от 18 до 65 лет - более 95 тысяч.