RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чехия не будет возвращать украинцев принудительно, - посол

Фото: Чехия не будет возвращать украинцев принудительно (facebook.com alex kumpan)
Автор: Карина Левицкая

Чехия не будет возвращать принудительно в Украину мужчин. Особенно тех, которые уже мобилизационного возраста.

Об этом заявил посол Украины в Чехии Василий Зварыч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Я скажу и успокою всех, что здесь речь не идет о каких-то принудительных мерах по возвращению украинцев в Украину - тех, особенно, которые мобилизационного возраста. Конечно, мотивация - это сознание каждого гражданина Украины", - подчеркнул посол

Он отметил, что по мнению Чехии, что все граждане Украины независимо от места жительства имеют один долг перед государством - это защита Отечества.

"Конечно, это выбор каждого гражданина, который по тем или иным причинам оказался за пределами своей страны. Наша задача как государства - это создать условия гражданам, которые хотят защищать свое государство в Украине, создать все условия для такого возвращения", - пояснил Зварыч.

Заметим, что по информации МВД Чехии, в стране постоянно или временно проживают 253 тысячи мужчин из Украины. Среди них тех, кто находится в Чехии по визе временной защиты и в возрасте от 18 до 65 лет - более 95 тысяч.

 

Напомним, что ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что его страна не поддерживает украинских мужчин, пытающихся скрыться от мобилизации в Украине, сидя за границей.

Также глава внешнеполитического ведомства, которого цитирует издание "Новости", подчеркнул, что возможности его страны ограничены, когда речь идет о принудительном возвращении украинских граждан на Родину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧехияМобилизация в Украине