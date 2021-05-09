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Чехія вимагатиме від Росії компенсацію за вибухи на військових складах

Новость на русском → Прага, Неділя 09 травня 2021 16:30
Чехія вимагатиме від Росії компенсацію за вибухи на військових складах Фото: міністр фінансів Чехії Олена Шиллерова (facebook.com/SchillerovaAlena)
Автор: РБК-Україна

Чехія має намір вимагати від Росії компенсацію за вибухи на військових складах у Врбетиці у 2014 році. Запитувана компенсація може скласти майже 47 млн доларів.

Про це в ефірі Чеського телебачення заявила міністр фінансів Олена Шиллерова.

За її словами, Прага має намір вимагати від Росії мінімум 1 млрд крон. Це понад 47 млн доларів за поточним курсом.

"Найбільш реальним способом є міжнародна компенсація, згідно з міжнародним правом, тому що, якщо ми підемо по шляху, наприклад, відшкодування збитків через кримінальне провадження, це буде дуже довгий час", - заявила Шиллерова.

У той же час вона визнала, що шанси на отримання компенсації від Росії мінімальні. Також повідомляється, що МЗС Чехії готує дипломатичну ноту, в якій офіційно покладе на Москву відповідальність за вибухи.

Нагадаємо, у квітні Чехія заявила, що російські спецслужби причетні до вибухів на військовому складі у Врбетиці. За даними розслідувачів з Bellingcat, там зберігалися боєприпаси, які могли б постачати Україні.

Після цього між Прагою і Москвою почалася дипломатична війна з висилкою співробітників посольств. Чехію в ній підтримали ще кілька європейських країн.

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