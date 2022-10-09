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Чехия направила солдат для охраны границы со Словакией

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Прага, Воскресенье 09 октября 2022 15:25
Чехия направила солдат для охраны границы со Словакией Иллюстративное фото: Чехия направила солдат для охраны границы со Словакией (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 9 октября, чешские солдаты начали патрулировать границу со Словакией. Всего для охраны задействуют 320 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

По данным издания, солдаты сухопутных войск Чехии будут размещены в приграничных регионах Южная Моравия, Злин и Моравия-Силезия. Они планируют работать в четыре смены по 80 военных.

Такое решение было принято для того, чтобы предотвратить проникновение в Чехию нелегальных мигрантов. Только за последние сутки правоохранители на границе со Словакией задержали еще 208 нелегалов и двух контрабандистов.

Напомним, в четверг, 29 сентября, правительство Чехии ввело временный контроль на границе со Словакией.

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