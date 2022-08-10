RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чехія підтримує повну заборону видачі віз громадянам Росії

Фото: Чехія підтримує повну заборону видачі віз громадянам Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Чехія підтримала повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку раніше запропонували деякі країни ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловився на підтримку ініціативи, яка б забороняла громадянам Росії отримувати шенгенські візи.

"Чехія не раз порушує це питання на зустрічах у Брюсселі на рівні прем’єр-міністрів і міністрів закордонних справ і прагне скоординованого підходу всього Європейського Союзу", – сказав Ліпавський.

Прага нагадала, що їх країна першою заборонила видачу віз для громадян Росії та Білорусі, у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну ще 25 лютого.

"У час агресії Росії, яка досі змінює свої заявлені кордони, не можна говорити про звичайний туризм для російських громадян", – додав міністр.

Нагадаємо, що раніше в Естонії закликали принити видавати візи росіянам.

Цю ініціативу вирішили обговорити міністри країн Європейського союзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧехіяВійна в Україні