Чехія підтримує повну заборону видачі віз громадянам Росії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловився на підтримку ініціативи, яка б забороняла громадянам Росії отримувати шенгенські візи.

"Чехія не раз порушує це питання на зустрічах у Брюсселі на рівні прем’єр-міністрів і міністрів закордонних справ і прагне скоординованого підходу всього Європейського Союзу", – сказав Ліпавський.

Прага нагадала, що їх країна першою заборонила видачу віз для громадян Росії та Білорусі, у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну ще 25 лютого.

"У час агресії Росії, яка досі змінює свої заявлені кордони, не можна говорити про звичайний туризм для російських громадян", – додав міністр.