Чехия планирует за считанные месяцы отказаться от российской нефти

"Мы создаем настоящий энергетический суверенитет. За считанные месяцы мы избавимся от зависимости от российской нефти", - заявил премьер Чехии.

По его словам, страна уже избавилась от зависимости от российского газа.

"Подобное развитие событий ожидается и по российскому ядерному топливу", заявил премьер-министр Петр Фиала.

Также он отметил, что правительство Чехии за последний год сделало шаги по прекращению зависимости от России и будет продолжать это делать.

Отношение Чехии к России после ее вторжения в Украину

Недавно министр иностранных дел Чехии Ян Липовский вызвал "на ковер" российского посла Александра Змеевского. Причиной этого стал ракетный удар оккупантов по селу Гроза в Харьковской области.

Также президент Чехии Петр Павел на заседании Европейского парламента в Страсбурге призвал государства Евросоюза к решительной позиции против России из-за широкомасштабной войны против Украины и предостерег от уступок стране-агрессору.

Главнокомандующий чешскими военными Карел Ржегк заявлял, что страны Запада должны быть готовы к тому, что война в Украине будет продолжительной, а Россия будет становиться враждебнее даже несмотря на поражение.