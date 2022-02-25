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Польща закрила повітряний простір для російських авіакомпаній

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Варшава, П'ятниця 25 лютого 2022 15:31
Польща закрила повітряний простір для російських авіакомпаній Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (facebook. com. MorawieckiPL)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Польщі вирішив закрити повітряний простір для російських авіакомпаній. Заборона вступить сьогодні опівночі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в Twitter.

"Я розпорядився підготувати постанову Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору для російських авіакомпаній", - написав він.

Пізніше представник уряду повідомив, що "заборона набуде чинності з півночі".

Нагадаємо, 24 лютого Великобританія заборонила авіакомпанії держави-агресора "Аерофлот" приземлятимуться на території країни.

Відзначити, Національний банк Польщі прийняв рішення надати Національному банку України валютний своп на суму 4 млрд злотих (близько 1 млрд доларів). Допомога надається у зв'язку з агресією Росії.

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