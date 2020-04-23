Чехія планує скоротити вихід з карантину на два тижні

Уряд Чехії розглядає можливість скорочення на два тижні плану послаблення карантину. Про це заявив міністр промисловості Чехії Каре Гавлічек, передає Reuters.

Очікується, що такі заходи дозволять уряду відновити роботу більшості підприємств і ресторанів до 25 травня. Також можливо з наступного тижня дозволити роботу великих магазинах з площею до 2,5 тисяч квадратних метрів.

Нагадаємо, 20 квітня у Чехії послабили карантинні заходи, які були введені з-за пандемії коронавіруса. Зокрема, в країні відкрилися фермерські ринки, ремісничі майстерні, автосалони і салони по догляду за собаками.

Раніше уряд Чехії представило план поетапного виходу з карантину. Всього він включає п'ять етапів ослаблення. Повний вихід з карантину згідно з планом планується на 8 червня.

При цьому президент Чехії Мілош Земан хоче продовжити заборона на виїзд громадян за кордон на рік, щоб не допустити нового спалаху коронавіруса. Президент побоюється, що після відкриття кордонів люди поїду за кордон і звідти знову завезуть коронавірус в країну.