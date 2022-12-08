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Чехия передаст Украине 2 млн евро: на что пойдут деньги

Фото: Чехия передаст Украине 2 млн евро помощи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Чехия передаст Украине еще один транш помощи в размере 2 млн евро - их направят на медицинскую сферу и обустройство жилья для переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Радио Прага.

По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, 1,2 млн евро правительство страны передаст в Министерство здравоохранения Украины на закупку санитарного автобуса, двух передвижных медицинских блоков и медицинской палатки.

Еще 800 тысяч евро получит городской совет Знаменки в Кировоградской области. Там деньги будут направлены на устройство мобильных жилых боксов для вынужденных переселенцев.

Напомним, что правительство Чехии может продлить украинскими беженцами визы временной защиты до конца марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что верхняя палата парламента Чехии поддержала инициативу по обучению украинских военных на территории государства.

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