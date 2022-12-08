Чехия передаст Украине 2 млн евро: на что пойдут деньги

Чехия передаст Украине еще один транш помощи в размере 2 млн евро - их направят на медицинскую сферу и обустройство жилья для переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Радио Прага.

По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, 1,2 млн евро правительство страны передаст в Министерство здравоохранения Украины на закупку санитарного автобуса, двух передвижных медицинских блоков и медицинской палатки.

Еще 800 тысяч евро получит городской совет Знаменки в Кировоградской области. Там деньги будут направлены на устройство мобильных жилых боксов для вынужденных переселенцев.