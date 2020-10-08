ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Чехія відкликає посла в Білорусі для консультацій

Автор: РБК-Україна

Чехія відкликає для консультацій посла в Білорусії Томаша Перницкого. Він повинен прибути в Прагу через тиждень.

Популярні новини

Про це повідомляє чеське видання CT24.

Наголошується, що таким чином Чехія таким має намір висловити солідарність з Польщею і Литвою.

Нагадаємо, 2 жовтня Білорусь відкликала своїх послів з Польщі та Литви, і закликала Варшаву і Вільнюс піти на такі кроки. Також Мінськ запропонував скоротити штат литовського і польського посольств.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Польщі виконає вимогу Білорусі і скоротить штат посольства. Зокрема, до кінця тижня понад 30 дипломатів покинуть Мінськ. При цьому Варшава не вимагатиме від білоруської сторони дзеркальних заходів.

Крім того, Литва відкликала свого посла в Білорусі для консультацій. Водночас міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що зацікавлений в максимальному збереженні дипломатичних контактів.

Додамо, що Словаччина планує відкликати свого посла з Білорусі. Це буде зроблено з солідарності з Литвою і Польщею.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БілорусьЧехияпосол