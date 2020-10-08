Чехія відкликає посла в Білорусі для консультацій

Чехія відкликає для консультацій посла в Білорусії Томаша Перницкого. Він повинен прибути в Прагу через тиждень.

Про це повідомляє чеське видання CT24.

Наголошується, що таким чином Чехія таким має намір висловити солідарність з Польщею і Литвою.

Нагадаємо, 2 жовтня Білорусь відкликала своїх послів з Польщі та Литви, і закликала Варшаву і Вільнюс піти на такі кроки. Також Мінськ запропонував скоротити штат литовського і польського посольств.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Польщі виконає вимогу Білорусі і скоротить штат посольства. Зокрема, до кінця тижня понад 30 дипломатів покинуть Мінськ. При цьому Варшава не вимагатиме від білоруської сторони дзеркальних заходів.

Крім того, Литва відкликала свого посла в Білорусі для консультацій. Водночас міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що зацікавлений в максимальному збереженні дипломатичних контактів.

Додамо, що Словаччина планує відкликати свого посла з Білорусі. Це буде зроблено з солідарності з Литвою і Польщею.