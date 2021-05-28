В Чехії після рішення суду ресторанам дозволили повноцінно працювати

Чеські ресторани, бари, нічні клуби та інші заклади в сфері гостинності з 31 травня можуть обслуговувати клієнтів у приміщеннях. Послаблення зробили раніше запланованого через рішення минулого тижня Вищого адміністративного суду.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Адам Войтех у п'ятницю на прес-конференції, передає Reuters .

Уряд Чехії планував відкрити криті приміщення з середини червня, оскільки ситуація постійно покращується, а кількість щеплень від коронавірусу зростає. Але минулого тижня Вищий адміністративний суд країни вирішив, що загальні обмеження щодо ресторанів були незаконними. Скаргу до суду подав клієнт.

"Я не зовсім радий, що нам доводиться в один момент робити таке радикальне послаблення. Якби не рішення суду, то я б запропонував протриматись ще до 14 червня (запланованої дати послаблення), - сказав Войтех.

Ресторани в Чеській Республіці мають право обслуговувати клієнтів на відкритому повітрі з 17 травня. Школи також вже працюють. З понеділка басейни, сауни та казино також матимуть змогу знову відкритись, дозволена кількість учасників культурних та спортивних заходів також збільшиться.

Чеська Республіка відкриється для туристів із семи країн - Словаччини, Угорщини, Польщі, Словенії, Хорватії, Австрії та Німеччини - за взаємними угодами.