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Чехія відмовилася платити за російський газ рублями

Фото: прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що його країна не буде оплачувати російський газ рублями. Він додав, що спільно з Польщею буде створена група для реагування на припинення постачання нафти з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Фіала і прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"Чехія не збирається піддаватися шантажу Росії", - сказав Фіала про можливість оплачувати російський газ рублями.

Він додав, що ті країни і компанії, які погоджуються на ультиматум Росії, роблять помилку. За його словами, оплата газу рублями - це порушення санкцій ЄС.

Фіала також зазначив, що Чехія і Польща домовилися створити групу для реагування на припинення постачання нафти з Росії. Він уточнив, що Прага і Варшава допускають такий сценарій і готуються до нього.

Нагадаємо, раніше Польща запропонувала штрафувати країни ЄС, які погодилися оплачувати російський газ рублями.

Зазначимо, від оплати газу рублями відмовилися Азербайджан і Фінляндія.

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