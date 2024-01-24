Чехия обучит 20 украинских пилотов гражданской авиации

"Украине необходимо будет быстро восстановить свою ключевую инфраструктуру, неотъемлемой частью которой является гражданский авиатранспорт. Именно поэтому Чехия обучает 20 украинских пилотов", - отметил глава МИД Чехии.

Липавский также поблагодарил Пражский технический университет за помощь в подготовке специалистов и столь необходимую поддержку.

Помощь Украине от Чехии

Чехия является одним из главных союзников Украины, Прага с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает не только гуманитарную, но и военную помощь.

Недавно сообщалось, что украинские воины смогут продолжить обучение в Чехии в 2024 году. Палата депутатов одобрила соответствующее предложение правительства.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна выдала лицензии для коммерческих поставок военной техники в Украину на общую сумму около 117 млрд крон (4,7 млрд евро).

Позже также стало известно, что Чехия закупит боеприпасы для РПГ-7 у оружейной компании STV Group для обучения украинских военных на сумму до 2,5 млрд крон (110, 1 млн долларов).