Чехия обучит 20 украинских пилотов гражданской авиации в рамках помощи в восстановлении ключевой инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Чехии Яна Липавского.

"Украине необходимо будет быстро восстановить свою ключевую инфраструктуру, неотъемлемой частью которой является гражданский авиатранспорт. Именно поэтому Чехия обучает 20 украинских пилотов", - отметил глава МИД Чехии.

Липавский также поблагодарил Пражский технический университет за помощь в подготовке специалистов и столь необходимую поддержку.

Помощь Украине от Чехии

Чехия является одним из главных союзников Украины, Прага с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает не только гуманитарную, но и военную помощь.

Недавно сообщалось, что украинские воины смогут продолжить обучение в Чехии в 2024 году. Палата депутатов одобрила соответствующее предложение правительства.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна выдала лицензии для коммерческих поставок военной техники в Украину на общую сумму около 117 млрд крон (4,7 млрд евро).

Позже также стало известно, что Чехия закупит боеприпасы для РПГ-7 у оружейной компании STV Group для обучения украинских военных на сумму до 2,5 млрд крон (110, 1 млн долларов).