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Чехія почне з вересня патрулювати небо Словаччини

Фото: чеський прем'єр Петр Фіала (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Чехія вже з вересня 2022 року почне патрулювати повітряний простір Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CT24.

Як заявив чеський прем'єр Петр Фіала, Чехія допоможе сусідній країні, поки очікуються поставки американських винищувачів F-16, які повинні замінити експлуатовані досі Міг-29.

"Ми, безумовно, будемо допомагати. Я думаю, що це прекрасний приклад не тільки оборонного співробітництва, а й довіри. Ми будемо допомагати Словаччині, поки в її розпорядженні не з'являться нові літаки. І ми розраховуємо на те, що хтось знову нам допоможе, якщо у нас виникнуть проблеми", - додав він.

Зазначимо, передбачається, що допомога Чехії в захисті повітряного простору Словаччини допоможе прискорити передачу Україні винищувачів МіГ-29, про які говорить офіційна Братислава.

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ЧехіяСловаччина