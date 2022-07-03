Чехія почне з вересня патрулювати небо Словаччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CT24.

Як заявив чеський прем'єр Петр Фіала, Чехія допоможе сусідній країні, поки очікуються поставки американських винищувачів F-16, які повинні замінити експлуатовані досі Міг-29.

"Ми, безумовно, будемо допомагати. Я думаю, що це прекрасний приклад не тільки оборонного співробітництва, а й довіри. Ми будемо допомагати Словаччині, поки в її розпорядженні не з'являться нові літаки. І ми розраховуємо на те, що хтось знову нам допоможе, якщо у нас виникнуть проблеми", - додав він.