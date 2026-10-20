Чехия кардинально снизит выплаты украинцам и ужесточит правила временной защиты

В Чехии предлагают "компромиссный" вариант понижения выплат беженцам из Украины. Это около 50% от пособий, выплачиваемых сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Палаты представителей Чешской Республики Томио Окамуры, передает "Укринформ".
Окамура - глава партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) - признал, что сокращение выплат украинским беженцам является компромиссом в рядах трипартийной коалиции.
"Мы уже финализуем (решения - ред.) по поводу кардинального снижения выплат украинцам. Это болезненный коалиционный компромисс ..., заключающийся в том, что мы снизим их по меньшей мере наполовину" , - заявил он.
Политик добавил, что его партия не хочет платить вообще ничего украинцам.
Компромиссное предложение предполагает уменьшение расходов ориентировочно на 4 миллиарда крон. На сегодняшний день, по словам Окамуры, выплачивается 8 миллиардов крон плюс еще 4 миллиарда крон государство платит за медицинское страхование тем, кто не работает.
Спикер считает это совершенно неприемлемой расточительностью.
Поправки к законопроекту Lex Ukrajina еще готовятся. Тем не менее, средства, которые планируется сэкономить, уже учитывают в проекте бюджета, сказал Окамура.
"Законопроект включен в повестку дня заседания, большинство надеется принять его как можно скорее", - говорит он.
Депутат от SPD Радек Котен уточнил некоторые пункты по ужесточению законодательства о пребывании граждан Украины в Чехии:
Также депутаты планируют объединить реестры Министерства внутренних дел, полиции и других ведомств для быстрой проверки законности пребывания на территории ЧР. В случае невыполнения условий - отмена разрешения или административное выдворение.
Так в Чехии хотят получить дополнительные налоговые поступления и страховые взносы, сказал Котен.
Также с середины 2027 года вводится требование автомобилям с украинской регистрацией обязательно проходить, как и чешские автомобилисты - на местных станциях - регулярный техосмотр и проверку на выбросы.
В случае несоблюдения норм полиция может задерживать авто на месте и потребовать внесения залога/штрафа в размере от 10 тысяч до 30 тысяч чешских крон.
Ранее РБК-Украина писало, что Сенат Чехии выразил однозначную поддержку Украине и дистанцировался от провокационных заявлений спикера Окамуры.
В своем новогоднем обращении он назвал президента Украины Владимира Зеленского и его окружение "хунтой". Окамура также заявил, что не хочет, чтобы Украина стала членом Евросоюза.