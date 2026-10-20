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Чехия кардинально снизит выплаты украинцам и ужесточит правила временной защиты

16:09 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Чехия кардинально снизит выплаты украинцам и ужесточит правила временной защиты Фото: спикер Палаты представителей Чешской Республики Томио Окамура (Getty Images)
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В Чехии предлагают "компромиссный" вариант понижения выплат беженцам из Украины. Это около 50% от пособий, выплачиваемых сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Палаты представителей Чешской Республики Томио Окамуры, передает "Укринформ".

Чехия снизит выплаты украинским беженцам

Окамура - глава партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) - признал, что сокращение выплат украинским беженцам является компромиссом в рядах трипартийной коалиции.

"Мы уже финализуем (решения - ред.) по поводу кардинального снижения выплат украинцам. Это болезненный коалиционный компромисс ..., заключающийся в том, что мы снизим их по меньшей мере наполовину" , - заявил он.

Политик добавил, что его партия не хочет платить вообще ничего украинцам.

Детали предложения

Компромиссное предложение предполагает уменьшение расходов ориентировочно на 4 миллиарда крон. На сегодняшний день, по словам Окамуры, выплачивается 8 миллиардов крон плюс еще 4 миллиарда крон государство платит за медицинское страхование тем, кто не работает.

Спикер считает это совершенно неприемлемой расточительностью.

Поправки к законопроекту Lex Ukrajina еще готовятся. Тем не менее, средства, которые планируется сэкономить, уже учитывают в проекте бюджета, сказал Окамура.

"Законопроект включен в повестку дня заседания, большинство надеется принять его как можно скорее", - говорит он.

Ужесточение правил временной защиты

Депутат от SPD Радек Котен уточнил некоторые пункты по ужесточению законодательства о пребывании граждан Украины в Чехии:

  • отмена гуманитарных выплат для тех, кто не работает,
  • требование сроков фактического пребывания в Чехии - аннулирование временной защиты в случае выезда за пределы Шенгенской зоны дольше чем на 30 дней.

Также депутаты планируют объединить реестры Министерства внутренних дел, полиции и других ведомств для быстрой проверки законности пребывания на территории ЧР. В случае невыполнения условий - отмена разрешения или административное выдворение.

Так в Чехии хотят получить дополнительные налоговые поступления и страховые взносы, сказал Котен.

Требования к украинским авто

Также с середины 2027 года вводится требование автомобилям с украинской регистрацией обязательно проходить, как и чешские автомобилисты - на местных станциях - регулярный техосмотр и проверку на выбросы.

В случае несоблюдения норм полиция может задерживать авто на месте и потребовать внесения залога/штрафа в размере от 10 тысяч до 30 тысяч чешских крон.

Ранее РБК-Украина писало, что Сенат Чехии выразил однозначную поддержку Украине и дистанцировался от провокационных заявлений спикера Окамуры.

В своем новогоднем обращении он назвал президента Украины Владимира Зеленского и его окружение "хунтой". Окамура также заявил, что не хочет, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

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