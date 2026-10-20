Чехія кардинально знизить виплати українцям і посилить правила тимчасового захисту

У Чехії пропонують "компромісний" варіант зниження виплат біженцям з України. Це близько 50% від допомоги, яку виплачують зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Палати представників Чеської Республіки Томіо Окамури, передає "Укрінформ".

Чехія знизить виплати українським біженцям

Окамура - глава партії "Свобода та пряма демократія" (SPD) - визнав, що скорочення виплат українським біженцям є компромісом у лавах трипартійної коаліції.

"Ми вже фіналізуємо (рішення - ред.) щодо кардинального зниження виплат українцям. Це болісний коаліційний компроміс..., що полягає в тому, що ми знизимо їх щонайменше наполовину", - заявив він.

Політик додав, що його партія не хоче платити взагалі нічого українцям.

Деталі пропозиції

Компромісна пропозиція передбачає зменшення витрат орієнтовно на 4 мільярди крон. На сьогодні, за словами Окамури, виплачується 8 мільярдів крон плюс ще 4 мільярди крон держава сплачує за медичне страхування тим, хто не працює.

Спікер вважає це абсолютно неприйнятним марнотратством.

Поправки до законопроєкту Lex Ukrajina ще готуються. Проте кошти, які планується зекономити, вже враховують у проєкті бюджету, сказав Окамура.

"Законопроєкт включено до порядку денного засідання, більшість сподівається ухвалити його якнайшвидше", - каже він.

Посилення правил тимчасового захисту

Депутат від SPD Радек Котен уточнив деякі пункти щодо посилення законодавства про перебування громадян України в Чехії:

скасування гуманітарних виплат для тих, хто не працює,

вимога щодо строків фактичного перебування в Чехії - анулювання тимчасового захисту в разі виїзду за межі Шенгенської зони довше ніж на 30 днів.

Також у депутатів є плани об'єднати реєстри Міністерства внутрішніх справ, поліції та інших відомств для швидкої перевірки законності перебування на території ЧР. У разі невиконання умов - скасування дозволу або адміністративне видворення.

Так у Чехії хочуть отримати додаткові податкові надходження та страхові внески, сказав Котен.

Вимоги щодо українських авто

Також від середини 2027 року вводиться вимога автомобілям з українською реєстрацією обов’язково проходити, як і чеські автомобілісти - на місцевих сатнціях - регулярний техогляд і перевірку на викиди.

У разі недотримання норм поліція може затримувати авто на місці та вимагати внесення застави/штрафу в розмірі від 10 тисяч до 30 тисяч чеських крон.