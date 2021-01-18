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Чехія ініціює введення санкцій ЄС за затримання Навального

Понеділок 18 січня 2021 03:22
Чехія ініціює введення санкцій ЄС за затримання Навального
Фото: глава МЗС Чехії Томаш Петржичек (novinky cz)
Автор: Инна Собора

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек засудив затримання російського оппозиционнера Олексія Навального. У зв'язку з цим він збирається запропонувати обговорити санкції проти Росії на рівні Європейського союзу.

Про це Петржичек написав у своєму Twitter.

Він назвав затримання Навального в аеропорту політично мотивованим.

"Він був затриманий за свої погляди, а не за те, в чому його офіційно звинувачували. Тим самим російський режим порушує міжнародні договори про права людини. Я спробую підняти це питання на наступному засіданні Ради закордонних справ ЄС. Пропоную обговорити можливі санкції", - написав глава МЗС Чехії.

Раніше міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс назвав затримання Навального "абсолютно неприйнятним". Він допустив введення нових санкцій проти Росії.

Нагадаємо, майбутній радник з нацбезпеки при Байдена Джейк Салліван заявив, що Навальний повинен бути негайно звільнений. Винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.

Навальний повернувся в Росію з Німеччини 17 січня, однак на прикордонному контролі його затримали. Опозиціонеру мають обрати запобіжний захід.

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