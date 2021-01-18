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Чехия инициирует введение санкций ЕС за задержание Навального

Понедельник 18 января 2021 03:22
Чехия инициирует введение санкций ЕС за задержание Навального
Фото: глава МИД Чехии Томаш Петржичек (novinky cz)
Автор: Инна Собора

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек осудил задержание российского оппозиционнера Алексея Навального. В связи с этим он собирается предложить обсудить санкции против России на уровне Европейского союза.

Об этом Петржичек написал в своем Twitter.

Он назвал задержание Навального в аэропорту политически мотивированным.

"Он был задержан за свои взгляды, а не за то, в чем его официально обвиняли. Тем самым российский режим нарушает международные договоры о правах человека. Я постараюсь поднять этот вопрос на следующем заседании Совета по иностранным делам ЕС. Предлагаю обсудить возможные санкции", - написал глава МИД Чехии.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал задержание Навального "абсолютно неприемлемым". Он допустил введение новых санкций против России.

Напомним, будущий советник по нацбезопасности при Байдене Джейк Салливан заявил, что Навальный должен быть немедленно освобожден. Виновных в его задержании нужно привлечь к ответственности.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, однако на пограничном контроле его задержали. Оппозиционеру должны избрать меру пресечения.

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