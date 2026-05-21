Чехия хочет спасти Израиль от санкций ЕС, - заявление МИД страны

Чешская Республика готова пойти на открытый конфликт с Европейским Союзом, чтобы защитить Израиль от экономического давления. Прага планирует блокировать любые попытки ввести торговые ограничения или приостановить действие стратегических соглашений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Министр иностранных дел Чехии Петр Мачинка выступил с громким заявлением во время визита своего израильского коллеги Гидеона Саара в Прагу. Чехия не позволит остановить действие Соглашения об ассоциации между Израилем и ЕС. Это касается как целого документа, так и его отдельных частей.
"Чешская Республика отныне будет поддерживать Израиль, мы не допустим никаких дальнейших торговых санкций, даже если нам придется блокировать их как единой стране", - заявил Петр Мачинка.
Чешское правительство планирует формировать группы единомышленников в вопросах, где решения принимаются квалифицированным большинством. Цель - остановить любые "агрессивные шаги" Евросоюза, которые могут навредить Израилю.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар поддержал чешских коллег. Он остро раскритиковал отдельные европейские столицы за попытки разорвать связи с Иерусалимом. По его мнению, определенные левые правительства пытаются навязать всему блоку радикальную позицию.
Израильский министр считает, что такая политика подыгрывает террористическим режимам в регионе. Он прямо спросил, являются ли настоящими союзниками Европы исламский режим в Иране и палестинский терроризм. Саар убежден: Чехия такой путь не поддерживает.
Дружеские отношения с Иерусалимом приносят Европе реальные дивиденды. Речь идет не только о политике, но и о безопасности и технологиях.
Саар выделил несколько ключевых сфер:
Он призвал союзников внутри ЕС не позволить втянуть организацию в антиизраильские настроения. Это противоречит собственным интересам Европы. Прага уже дала понять, что будет стоять на страже этих интересов до конца, подытоживается в материале.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас объявила, что ЕС введет санкции против нескольких израильских поселенцев, совершивших акты насилия против палестинцев.
Соглашение также предусматривало санкции против ведущих деятелей ХАМАС.
Также еще в прошлом году Еврокомиссия предлагала наказание для Израиля за действия в Секторе Газа.