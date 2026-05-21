Чехия хочет спасти Израиль от санкций ЕС, - заявление МИД страны

Министр иностранных дел Чехии Петр Мачинка выступил с громким заявлением во время визита своего израильского коллеги Гидеона Саара в Прагу. Чехия не позволит остановить действие Соглашения об ассоциации между Израилем и ЕС. Это касается как целого документа, так и его отдельных частей.

"Чешская Республика отныне будет поддерживать Израиль, мы не допустим никаких дальнейших торговых санкций, даже если нам придется блокировать их как единой стране", - заявил Петр Мачинка.

Чешское правительство планирует формировать группы единомышленников в вопросах, где решения принимаются квалифицированным большинством. Цель - остановить любые "агрессивные шаги" Евросоюза, которые могут навредить Израилю.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар поддержал чешских коллег. Он остро раскритиковал отдельные европейские столицы за попытки разорвать связи с Иерусалимом. По его мнению, определенные левые правительства пытаются навязать всему блоку радикальную позицию.

Израильский министр считает, что такая политика подыгрывает террористическим режимам в регионе. Он прямо спросил, являются ли настоящими союзниками Европы исламский режим в Иране и палестинский терроризм. Саар убежден: Чехия такой путь не поддерживает.

Почему Израиль важен для ЕС

Дружеские отношения с Иерусалимом приносят Европе реальные дивиденды. Речь идет не только о политике, но и о безопасности и технологиях.

Саар выделил несколько ключевых сфер:

совместная работа в секторе безопасности;

развитие высоких технологий;

стабильные экономические связи.

Он призвал союзников внутри ЕС не позволить втянуть организацию в антиизраильские настроения. Это противоречит собственным интересам Европы. Прага уже дала понять, что будет стоять на страже этих интересов до конца, подытоживается в материале.