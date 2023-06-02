Чехия хочет отсудить у России сотни тысяч долларов за использование дипломатического имущества

Чехия планирует требовать от России финансовую компенсацию за использование многоквартирных домов и здания бывших генеральных консульств России в Карловых Варах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского , которое приводит České noviny.

В середине мая правительство отменило девять постановлений 1970-х и 1980-х годов, которые наделяли бывший СССР правом бесплатного использования земли в дипломатических целях. По мнению Кабмина, Россия использует землю не по назначению, поэтому нет оснований продолжать ее бесплатное предоставление.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала также заявил, что государство потребует от России арендную плату, которую обычно платят за эту землю.

Министр иностранных дел Ян Липавски заявил, что Чехия также потребует от России возврата необоснованного обогащения за последние три года. Он добавил, что решение правительства будет означать иск государства к России в размере сотен тысяч долларов.

О каком имуществе идет речь?

Решение касается 59 участков общей площадью 49 271 квадратных метров.

Это земельные участки на улицах Овенецкая, Под Каштанами, Ромена Роллана, Швайгерова, Волкерова и Сибирская площадь в пражском Бубенче. Например, на участках на Сибирской площади стоят православная церковь св. Людмилы и доходные дома, вилла Хьюго Зибургера на улице Под Каштанами, доходные дома на улице Волкерова и вилла с садом на улице Ромена Роллана.

Ранее Липавский заявлял, что России принадлежат 42 здания в Чехии, все из которых она когда-то определила как объекты миссии, то есть те, что используются в дипломатических целях.

По словам министра, во время проверки министерство обнаружило, что десятки из них не служат заявленным целям. Поэтому МИД Чехии призвал Россию уточнить способ применения. Оно также обратило ее внимание на явную непоследовательность в нарушении правил, в частности на то, что управление такой недвижимостью облагается налоговыми обязательствами.