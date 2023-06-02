Чехія хоче відсудити у Росії сотні тисяч доларів за використання дипломатичного майна

Чехія планує вимагати від Росії фінансову компенсацію за використання багатоквартирних будинків і будівлі колишніх генеральних консульств Росії в Карлових Варах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського , яку приводить České noviny.

У середині травня уряд скасував дев'ять постанов 1970-х і 1980-х років, які наділяли колишній СРСР правом безоплатного використання землі в дипломатичних цілях. На думку Кабміну, Росія використовує землю не за призначенням, тому немає підстав продовжувати її безоплатне надання.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала також заявив, що держава вимагатиме від Росії орендну плату, яку зазвичай платять за цю землю.

Міністр закордонних справ Ян Ліпавскі заявив, що Чехія також вимагатиме від Росії повернення необґрунтованого збагачення за останні три роки. Він додав, що рішення уряду означатиме позов держави до Росії в розмірі сотень тисяч доларів.

Про яке майно йде мова?

Рішення стосується 59 ділянок загальною площею 49 271 квадратних метрів.

Це земельні ділянки на вулицях Овенецька, Під Каштани, Ромена Роллана, Швайгерова, Волкерова та Сибірська площа в празькому Бубенчі. Наприклад, на ділянках на Сибірській площі стоять православна церква св. Людмили і прибуткові будинки, вілла Г'юго Зібургера на вулиці Під Каштани, прибуткові будинки на вулиці Волкерова і вілла з садом на вулиці Ромена Роллана.

Раніше Ліпавський заявляв, що Росії належать 42 будівлі в Чехії, усі з яких вона колись визначила як об'єкти місії, тобто ті, що використовуються в дипломатичних цілях.

За словами міністра, під час перевірки міністерство виявило, що десятки з них не служать заявленим цілям. Тому МЗС Чехії закликало Росію уточнити спосіб застосування. Воно також звернуло її увагу на явну непослідовність у порушенні правил, зокрема на те, що управління такою нерухомістю обкладається податковими зобов'язаннями.