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Чехия хочет усилить оборонное сотрудничество с США для повышения безопасности страны

Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 26 апреля, Чехия утвердила соглашение с США о сотрудничестве в области обороны. Оно призвано облегчить вероятное пребывание американских солдат в Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Чехии, о котором пишет České noviny.

Теперь документ должен быть одобрен обеими палатами парламента и подписан президентом даже после того, как его подписали министры обороны обеих стран.

Контракт должен установить условия возможного сотрудничества с американскими вооруженными силами на территории Чехии.

В ней не рассматривается конкретное пребывание американских солдат или возможное создание американской базы на территории Чехии.

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, соглашение имеет важное значение с точки зрения безопасности и стратегии в нынешние смутные времена, а также повышает безопасность страны и граждан Чехии.

Напомним, что в среду, 26 апреля, Чехия ввела санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Китаю нельзя доверять посредничество в установлении мира между Россией и Украиной, поскольку Пекину выгодно затягивание войны.

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