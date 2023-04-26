Чехия хочет усилить оборонное сотрудничество с США для повышения безопасности страны

Теперь документ должен быть одобрен обеими палатами парламента и подписан президентом даже после того, как его подписали министры обороны обеих стран.

Контракт должен установить условия возможного сотрудничества с американскими вооруженными силами на территории Чехии.

В ней не рассматривается конкретное пребывание американских солдат или возможное создание американской базы на территории Чехии.

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, соглашение имеет важное значение с точки зрения безопасности и стратегии в нынешние смутные времена, а также повышает безопасность страны и граждан Чехии.