Чехия до сих пор покупает российскую нефть, но готова от нее избавиться с 2025 года.

Европа ввела ряд санкций против России в ответ на ее военное вторжение в Украину в феврале 2022 года, также касающиеся импорта российской нефти.

Однако для Чехии, Словакии и Венгрии ввели исключение, и это позволило продолжать получать нефть по трубопроводу "Дружба".

Издание отмечает, что Чехия в полной мере воспользовалась этой возможностью в прошлом году, когда доля российской нефти в общем импорте составила примерно 58%. В абсолютном выражении это составляет 4,3 миллиона тонн из общего объема импорта нефти в 7,4 миллиона тонн.

"По сравнению с 2022 годом доля российской нефти парадоксальным образом выросла на два процентных пункта", - написали журналисты.

Чехия сможет отказаться от российской нефти

Владелец чешской части трубопровода "Дружба" генеральный директор Mero Ярослав Пантучек сказал, что в следующем году ситуация изменится. Это произойдет благодаря увеличению мощности итальянского трубопровода TAL, за которым следует немецкий трубопровод IKL, ведущий в Чехию.

Расширение мощности этого нефтепровода должно принести Чехии около четырех миллионов тонн дополнительной нефти в год с 2025 года. Благодаря этому она смогла бы окончательно избавиться от зависимости от российской нефти, поставляемой через "Дружбу".

"Увеличенные поставки полностью покроют все внутреннее потребление, которое составляет около 7,1 миллиона тонн нефти в год. Нам больше не понадобится российская нефть", - заявил Пантучек.

Санкции против нефтяной промышленности России

Страны Запада ввели масштабные санкции в отношении нефтяной промышленности России, однако Кремль продолжает поставлять нефть в обход ограничений.

Сегодня Reuters писало, что подсанкционное судно "Совкомфлота" слило мазут у порта на западе Индии. Страна снова начала принимать танкеры РФ после кратковременного перерыва.