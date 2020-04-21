У Чехії заявили про російську кібератаку

Кібератаки на чеські лікарні ймовірно є роботою російських хакерів, хоча російська сторона це заперечує. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Lidové noviny, посилаючись на представника слідчої групи та члена Ради держбезпеки.

Зазначимо, дві чеські лікарні минулого тижня зіштовхнулися зі спробами кібератак, але їх вдалося відбити.

"Це організовано іноземною державою. Починають з'являтись свідчення, що за цим може бути Росія. Туди ведуть IP-адреси", - заявило джерело видання.

Російське посольство у Празі у своєму Facebook назвало цю інформацію "вигадками, брудною антиросійською атакою і відкритою провокацією".

"Ми категорично відкидаємо подібні вигадки", - повідомили в посольстві РФ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжив дію виконавчих указів про санкції за кібератаки проти Сполучених Штатів, які були введені в тому числі проти Росії.

Разом з тим, Сполучені Штати Америки засуджують масштабну кібератаку на Грузію, здійснену Російською Федерацією минулого року.