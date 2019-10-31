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У Чехії заявили, що президент не вважає Крим частиною Росії

Новини » Політика     31.10.2019 - 14:52
У Чехії заявили, що президент не вважає Крим частиною Росії
Фото: Мілош Земан (kremlin.ru)

Позиція чеського президента залишається незмінною: "Анексія Криму була і є незаконною"

Прес-секретар президента Чехії Іржі Овчачек спростував інформацію прокремлівської кримськотатарської організації про нібито визнання Мілошем Земаном Криму російським. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на "Радіо Прага"

Як зазначив прес-секретар Земана, позиція чеського президента залишається незмінною: "Анексія Криму була і є незаконною".

У свою чергу, міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек зазначив, що не став би запрошувати таких людей на заходи, організовані Міністерством закордонних справ.

"Проте адміністрація президента, як правило, не узгоджується з нашим відомством запрошення", - зазначив міністр.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан під час урочистого прийому в Празькому граді заявив про те, що Крим є частиною Російської Федерації. Під час прийому Земан поспілкувався з представниками кримськотатарської маргінальної організації "Кирим бірлігі", яка лояльна до Кремля.

Пізніше ситуацію прокоментувало посольство України в Чехії. Дипломати назвали запрошення проросійської організації на офіційні заходи провокацією. Також у посольстві наголосили, що загравання з окупантами виглядають особливо цинічними "в той час, коли в окупованому Криму продовжує залишатися забороненим справжній представницький орган кримських татар".

Посольство України обурене запрошенням прокремлівських кримських татар до Чехії Президент Чехії визнав Крим російським
Новини України ЧехияМілош Земан
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