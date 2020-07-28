В Чехії судять білоруса через звинувачення в тероризмі на Донбасі

Міський суд Праги (Чехія) почав розгляд справи громадянина Білорусі, якого звинувачують в активній участі в бойових діях на Донбасі на боці бойовиків, що кваліфікують як "терористичний напад". У разі визнання винним, йому загрожує позбавлення волі на термін від 12 до 20 років.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як повідомляється, звинувачують 41-річного Олексія Фадєєва, який постійно живе в Празі. Однак будь-яку свою вину він заперечує і твердить, що хотів допомогти людям "боронитися від українських фашистів". Наразі чоловік вже перебуває в ув’язненні, засуджений в іншій кримінальній справі.

Як зазначається, білорус неодноразово, від листопада 2014 до травня 2016 року, виїжджав із Чехії та потрапляв на Донбас через російський Ростов-на-Дону, де брав активну участь у боях проти українських військових. Фадєєв також заявляв, що не знав, що діяльність угруповання "ДНР" суперечить Конституції України.

Крім того, Фадєєв згадував громадянина Чехії Еріка Ешту, який був засуджений умовно через його участь у боях проти України на Донбасі. За словами білоруса, Ешту допомагав йому дістатися в Україну і відтак зустрічався з ним у Донецьку.

Нагадаємо, чеський суд засудив до трирічного ув'язнення умовно з відстрочкою на п'ять років громадянина Павла Кафку за участь у війні на Донбасі.

Ще одного чеського громадянина звинуватили в тероризмі через те, що він воював на Донбасі проти України.