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У Чехії зіткнулися трамвай і тролейбус, десятки постраждалих

Новини » Надзвичайні події    01.04.2019 - 17:01
У Чехії зіткнулися трамвай і тролейбус, десятки постраждалих
Фото: ДТП в Брно (dicr.cz)

Пожежні повідомили про п'яти тяжкопоранених і близько 20 осіб з ушкодженнями меншої складності

В чеському місті Брно потрапили в дорожньо-транспортну пригоду трамвай і тролейбус, в результаті чого постраждали до 25 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Novinky.

Зіткнення сталося на перехресті вулиць Масна і Кршенова

Точна кількість постраждалих поки невідома. Попередньо, пожежні повідомили про п'яти тяжкопоранених і близько 20 осіб з ушкодженнями меншої складності.

"Це масовий інцидент, медики зараз розподіляють постраждалих за рівнем складності їх поранень", - повідомили в пожежній службі міста Брно.

"Найсерйозніші травми - переломи", - повідомили представники швидкої допомоги.

Людям з незначними ушкодженнями медики надають допомогу на місці аварії.

За даними залізничної інспекції, трамвай був без пасажирів. На даний момент залізнична інспекція і поліція з'ясовують всі обставини події.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в американському штаті Арізона зазнав аварії вертоліт морських піхотинців Сполучених Штатів. За останньою інформацією, внаслідок інциденту загинули двоє пілотів.

Крім того, у Києві 29 березня трапилася дорожньо-транспортна пригода на проїжджій частині Північного мосту. В результаті наїзду на електроопору водій і пасажир автотранспорту від отриманих травм померли, ще одному потерпілому в ДТП надали необхідну медичну допомогу.

 

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